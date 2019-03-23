В Новокузнецке появился новый прокурор города

СЕГОДНЯ 03:18 2019-03-23T03:22:37+03:00

Также новой прокурор будет назначен и в Кемерово

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Прокурор Кемерова Олег Заратовский был назначен приказом генпрокурора Юрия Чайки на должность прокурора Новокузнецка. Место прокурора города Кемерова, по предварительной информации, пока свободно.

Информация об этом размещена на сайте областной прокуратуры. Напомним, что бывший прокурор Новокузнецка Михаил Платов в ноябре 2018 года ушел на пенсию.

Олег Заратовский работает с прокуратуре с 1999 года. Он занимал должности следователя, заместителя прокурора Новокузнецкого района и заместителем прокурора Новокузнецка. В 2011 года он стал прокурором города Мыски. В 2014 году Олег Заратовский приказом генпрокурора страны был назначен прокурором города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU