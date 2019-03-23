2019-03-23T03:22:37+03:00
Общество

В Новокузнецке появился новый прокурор города

Также новой прокурор будет назначен и в Кемерово
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Прокурор Олег Заратовский. Фото: прокуратура Кемеровской областиПрокурор Олег Заратовский. Фото: прокуратура Кемеровской области
Изменить размер текста:

Прокурор Кемерова Олег Заратовский был назначен приказом генпрокурора Юрия Чайки на должность прокурора Новокузнецка. Место прокурора города Кемерова, по предварительной информации, пока свободно.

Информация об этом размещена на сайте областной прокуратуры. Напомним, что бывший прокурор Новокузнецка Михаил Платов в ноябре 2018 года ушел на пенсию.

Олег Заратовский работает с прокуратуре с 1999 года. Он занимал должности следователя, заместителя прокурора Новокузнецкого района и заместителем прокурора Новокузнецка. В 2011 года он стал прокурором города Мыски. В 2014 году Олег Заратовский приказом генпрокурора страны был назначен прокурором города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собственники «Зимней вишни» не выплатили компенсации пострадавшим на пожаре
28 краж за полгода: жительница Юрги обворовывала городские магазины
Родственники погибших в «Зимней вишне» обратились за помощью к Путину
Видео: как взрывали лед на Томи в Кемерове
Стало известно, когда пройдут первые суды по делу «Зимней вишни»
Всмятку: иномарка протаранила рейсовый автобус на кузбасской трассе
Первый кузбасский карьерный самосвал Liebherr начал работать на разрезе «Первомайский»
В Кемерове горела квартира
Фигуранту дела о «Зимней вишне» Эдуарду Комкову продлили срок содержания под стражей
Дело «Зимней вишни»: экс-начальнику МЧС Кузбасса продлили арест
Ограбил на кладбище: житель Белова обновил гардероб за счет бывшего одноклассника
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в кемеровском ТЦ
В Междуреченске закрыли мясной магазин из-за антисанитарии
На кемеровских светофорах отключат обратный отсчет
Илья Середюк раскритиковал состояние магазинов после зимы
Уголовное дело по «Зимней вишне» скоро направят в суд
Стало известно, как попасть на встречу с Дмитрием Маликовым в Кузбассе