Больше трех часов на канатке: Спасательная операция в Шерегеше завершилась

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-23T11:30:20+03:00

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Более трех часов провели туристы на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше. Застрявших на канатной дороге туристов вызволяли спасатели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1308" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/698881" frameborder="0"></iframe> Спасение туристов в Шерегеше..Видео: vk.com, "Горнолыжная компания "Каскад"

Три бригады спасателей в течение более чем трех часов занимались вызволением туристов в Шерегеше. Из-за неполадок в работе канатной дороги 38 поклонников активного отдыха оказались в буквальном смысле в подвешенном состоянии: они не могли самостоятельно покинуть кресла канатки из-за больной высоты. Им на помощь пришли три бригады спасателей. Поочередно они спускали вниз при помощи спецоборудования каждого из туристов. к

- Первая бригада спасателей прибыла в течение 40 минут, сама операция заняла два часа. Спасатели сработали быстро и четко, - сообщает горнолыжная компания «Каскад». - 38 пассажиров сняли с кресел в течение установленного регламентом спасательных работ времени: оно составляет четыре часа. В 13:13 спасательная операция была завершена. Специально назначенная комиссия будет разбираться в причинах остановки канатной дороги. Пострадавших в ЧП нет, однако многие отметили, что провести столько времени на высоте довольно страшно.

ИСТОЧНИК KP.RU