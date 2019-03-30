Гибель женщины и двух детей в Кузбассе расследует Следком

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-30T10:07:13+03:00

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Рано утром 30 марта в одном из частных домов в Шерегеше при пожаре погибли мать и двое детей. Расследование инцидента занимается Следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия случилась рано утром в субботу. В 06:12 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что горит один из частных домов в поселке Шерегеш. 39-летний хозяин дома услышал, что сработал автономный дымовой извещатель, но к тому времени выход из дома был отрезан огнем. Через окно мужчина успел вынести 9- и 13-летнего сыновей. В доме остались его 37-летняя супруга и 8-летняя дочь. Их из горящего дома вынесли пожарные. Женщина с дочерью погибли при пожаре, 13-летний подросток скончался в больнице. 9-летний мальчик находится в больнице.

- На месте работает следственная группа, в состав которой входят следователи-криминалисты следственного управления. Возглавляет группу один из руководителей управления, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - В ближайшее время будет назначена пожарно-техническая экспертиза по установлению причин возгорания, также будет установлена причина смерти потерпевших. В настоящее время рассматриваются все возможные версии произошедшего пожара, в числе которых неисправность печного отопления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU