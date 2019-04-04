Участники фестиваля Grelka смогут проехать за полцены в «Шерегеш-экспрессе»

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-04T09:44:51+03:00

С 5 по 14 апреля участники GrelkaFest смогут ездить в "Шерегеш-экспрессе" за полцены Фото: АКО

Кассиру нужно будет показать карнавальный или купальный костюм

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Участники GrelkaFest смогут получить 50-процентную скидку на проезд в поезде «Шерегеш-экспресс. Она будет действовать с 5 по 14 апреля.

Компания «Кузбасс-пригород» объявила необычную акцию в поддержку участников фестиваля Grelka. С 5 по 14 апреля пассажиры «Шерегеш-экспресса» получат 50-процентную скидку на проезд, если предъявят кассиру карнавальный или купальный костюм.

«Мы решили поддержать участников популярного фестиваля в Шерегеше, снизив стоимость проезда, чтобы как можно больше туристов смогли принять в нем участие», - рассказал генеральный директор компании «Кузбасс-пригород» Павел Кутловский.

Отметим, что условия акции действуют на проезд от Новокузнецка до Чугунаша в вагонах первого и третьего классов и не распространяются на проезд в автобусах от станции Чугунаш до СТК Шерегеш и обратно. Также скидок не предусмотрено на проезд в электропоезде на участке Новокузнецк – Прокопьевск.

Стоимость проезда по акции составит в вагоне первого класса 150 рублей, в вагоне третьего класса – 75 рублей, число поездок не ограничено.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в 2019 году на GrelkaFest выступит известная украинская группа.

ИСТОЧНИК KP.RU