В Шерегеше состоялся спуск в карнавальных костюмах

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-06T14:16:18+03:00

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В Шерегеше в рамках фестиваля Grelka Fest в субботу, 6 апреля, состоялся массовый спуск в карнавальных костюмах. Все участники спуска были на лыжах или сноубордах.

Несколько сотен туристов, нарядившись в карнавальные костюмы, совершили массовый спуск. Среди катающихся были замечены добры молодцы в сарафанах и кокошниках, группа ведьм в приметных шляпах и коротеньких платьицах, герои сериала «Игра престолов».

Команда ведьм на фестивале. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Один из поклонников новокузнецкой школы хоккея съехал с горы в полной экипировке и с клюшками в руках, однако вместо коньков он использовал сноуборд. Были здесь и зомби-арлекины, персонажи русских сказок и герои зарубежного кинематографа. А обладатели лучших костюмов получили призы от организаторов.

Среди участников спуска были и киноперсонажи. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

К слову, все, кто отправляются на Grelka Fest, могут добраться до горнолыжного курорта на «Шерегеш-экспрессе» за полцены. Для этого нужно предъявить кассиру карнавальный или купальный костюм.

ИСТОЧНИК KP.RU