2019-04-06T14:16:18+03:00
Общество

В Шерегеше состоялся спуск в карнавальных костюмах

В веселом заезде приняли участие несколько сотен туристов
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В Шерегеше состоялся спуск в карнавальных костюмах. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"В Шерегеше состоялся спуск в карнавальных костюмах. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"
Изменить размер текста:

В Шерегеше в рамках фестиваля Grelka Fest в субботу, 6 апреля, состоялся массовый спуск в карнавальных костюмах. Все участники спуска были на лыжах или сноубордах.

Несколько сотен туристов, нарядившись в карнавальные костюмы, совершили массовый спуск. Среди катающихся были замечены добры молодцы в сарафанах и кокошниках, группа ведьм в приметных шляпах и коротеньких платьицах, герои сериала «Игра престолов».

Команда ведьм на фестивале. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Команда ведьм на фестивале. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Один из поклонников новокузнецкой школы хоккея съехал с горы в полной экипировке и с клюшками в руках, однако вместо коньков он использовал сноуборд. Были здесь и зомби-арлекины, персонажи русских сказок и герои зарубежного кинематографа. А обладатели лучших костюмов получили призы от организаторов.

Среди участников спуска были и киноперсонажи. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

Среди участников спуска были и киноперсонажи. ФОТО: vk.com, "Grelka Fest | Шерегеш"

К слову, все, кто отправляются на Grelka Fest, могут добраться до горнолыжного курорта на «Шерегеш-экспрессе» за полцены. Для этого нужно предъявить кассиру карнавальный или купальный костюм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Кузбассе 7 апреля: Переменная облачность, туман и дождь
Полиция разыскивает обидевшего кузбасскую пенсионерку мошенника
Срок за урок: Новокузнечанку осудили за желание научиться водить машину
В Кемерове высадили «Телеаллею»
Легковой автомобиль влетел под поезд в Кузбассе
Главный инспектор МВД России лично пообщается с кузбассовцами
В Казахстан на автобусе: Из Кемерова запускают новый маршрут
Новокузнечанин избивал мужчину на глазах прохожих
Кемеровчанин пытался вынести из магазина 1000 шоколадок
Новые светофоры появились на двух участках дорог в Кемерове
Узнать все: В новокузнецкой поликлинике установили интерактивный стенд
Появилось видео с места гибели четверых детей и двух взрослых в Кузбассе
Три школьницы играли в догонялки на железной дороге в Кузбассе
В Кемерове Томь освобождается ото льда
На предприятии в Кузбассе хранили 9 тонн опасной свинины
Жительница Кузбасса отдала мошенникам 1,3 миллиона в надежде получить в девять раз больше
Водитель экскаватора из Кузбасса сел за руль пьяным и без прав
Дмитрий Маликов выступит в прямом эфире с новокузнецкими школьниками
В Кемерове подросток угнал и поджег грузовик
В Кемерове таксист нашел пропавшего школьника
Мужчина умер возле пивнушки в Кузбассе
4,5 тысячи «квадратов» дорог отремонтировали в Кемерове с начала сезона