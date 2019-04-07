Жители Новокузнецка вновь страдают от куриного помета

СЕГОДНЯ 06:15 2019-04-07T06:15:44+03:00

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Жители Новоильинского района Новокузнецка вновь жалуются на запах куриного помета в городе. Глава района пообещал наказать владельцев птицефабрики.

Напомним, что летом прошлого года мэр Новокузнецка Сергей Кузнецков пришел на совещание с представителями бизнеса с мешком куриного помета, чтобы донести важность проблемы: жители Новоильинского района уже несколько лет страдают от этого неприятного запаха. Местная птицефабрика не утилизировала биологическое отходы, а вывозила на поля вокруг своей предприятия.

После реакции властей и надзорных органов в прошлом году, ситуация поменялась в лучшую сторону: отходы вывезли на переработку. Однако сейчас жителя снова почуяли зловоние.

Глава администрации Новоильинского района Алексей Коряков в прямом эфире местного телеканала пообещал решительно наказать виновных:

«В прошлом году проводили обширные совещания. Обещали, что такого не повторится . Но, видимо, опять повторяется. Помет вывозят на своим поля. Сейчас весна. Солнце начинает гореть и это все, наверное, начинает оттаивать.

Мы выедем на место, все посмотрим совместно с экологами, совместно с Роспотребнадзором. Все проверим. Будем наказывать. Другого выхода нет, если люди не понимают, как изменить свою технологию».

ИСТОЧНИК KP.RU