В Шерегеше 200 человек съехали с горы с разноцветными шарами

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-07T10:16:12+03:00

Сотни человек спускались с горы с разноцветными шарами. Кадр: "ВКонтакте"/ GRELKA FEST | ШЕРЕГЕШ

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Вечером 6 апреля после захода солнца с горы в Шерегеше съехали более 200 лыжников и сноубордистов. Вечерний спуск прошел впервые в истории горнолыжного курорта.

В рамках фестиваля GrelkaFest 2019 с горы Зеленая вечером съехали более 200 профессиональных райдеров. Участники спуска держали в руках светящиеся разноцветные шары, медленно съезжая по зигзагообразной траектории. После спуска все участники и зрители собрались у сцены и станцевали под песню «Happy New Year».

– В наших горах темнеет рано, и мы решили, что можем устроить очень красивый вечерний спуск, - говорит Никита Гирин, организатор GrelkaFest. – А снег, который повалил во время спуска – это, можно сказать, улыбка сибирской весны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/701655" frameborder="0"></iframe> Вечерний спуск с яркими шарами в Шерегеше.

Напомним, утром 6 апреля в Шерегеше прошел массовый спуск в карнавальных костюмах. В нем участвовало 740 веселых райдеров.

ИСТОЧНИК KP.RU