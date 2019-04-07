В Шерегеше 200 человек съехали с горы с разноцветными шарами
Вечером 6 апреля после захода солнца с горы в Шерегеше съехали более 200 лыжников и сноубордистов. Вечерний спуск прошел впервые в истории горнолыжного курорта.
В рамках фестиваля GrelkaFest 2019 с горы Зеленая вечером съехали более 200 профессиональных райдеров. Участники спуска держали в руках светящиеся разноцветные шары, медленно съезжая по зигзагообразной траектории. После спуска все участники и зрители собрались у сцены и станцевали под песню «Happy New Year».
– В наших горах темнеет рано, и мы решили, что можем устроить очень красивый вечерний спуск, - говорит Никита Гирин, организатор GrelkaFest. – А снег, который повалил во время спуска – это, можно сказать, улыбка сибирской весны.
Вечерний спуск с яркими шарами в Шерегеше.
Напомним, утром 6 апреля в Шерегеше прошел массовый спуск в карнавальных костюмах. В нем участвовало 740 веселых райдеров.
ИСТОЧНИК KP.RU