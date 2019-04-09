Стрельба в торговом центре в Междуреченске: пистолет отправили на экспертизу

СЕГОДНЯ 03:52 2019-04-09T03:52:11+03:00

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В Междуреченске полицейские разбираются в инциденте, который произошел в местном торговом центре. Здесь посетители устроили драку, которая закончилась стрельбой.

Происшествие произошло вечером 4 апреля в торговом центре «Район» и попало на камеры видеонаблюдения. В полиции рассказали, что в дежурную часть обратилась администратор торгового центра, которая заметила у посетителя предмет, похожий на пистолет.

- Предварительно установлено, что между посетителями произошел конфликт, переросший в потасовку. В результате один из участников произвел выстрел в пол из газового пистолета.

В настоящее время все участники конфликта установлены. Пистолет изъят и направлен на исследование, - прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU