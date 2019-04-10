Крупный кемеровский торговый центр снова эвакуировали

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-10T11:24:34+03:00

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В Кемерове снова эвакуировали крупный торговый центр. Рядом со зданием на проспекте Шахтеров стоит пожарная машина.

Фотографию с места эвакуации в социальных сетях разместила горожанка. Она сообщила, что ТЦ «Радуга» снова эвакуировали. На фото видно, что рядом с торговым центром стоит пожарная машина. Позже автор снимка уточнила, что запускать в «Радугу» стали буквально через 5-7 минут после эвакуации.

- В торговом центре проходили плановые мероприятия - пожарно-тактические занятия, - отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Отметим, что недавно этот торговый центр уже эвакуировали. Правда, в прошлый раз тревога не была ложной.

ИСТОЧНИК KP.RU