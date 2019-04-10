СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-10T15:32:58+03:00

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Четверо юных жителей Междуреченска так обрадовались весеннему теплу, что забрались на льдину. Вернуться на берег их заставило лишь известие о том, что видео с гулянием по льдине будет отправлено Андрею Малахову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702334" frameborder="0"></iframe> Юных кузбассовцев на льдине пугали Андреем Малаховым.

Жительница города Междуреченска во время прогулки с сыном вдоль реки обратила внимание на четверых мальчишек. Те, сняв обувь и закатав штаны, перешли по холодной воде к большой льдине и там резвились. Женщина предложила им вернуться на берег, однако подросткам было неплохо и на льду. Тогда она достала телефон и принялась снимать их, пообещав отправить видео на телевидение. Мальчишки стали выяснять, на какой именно канал и в какую передачу попадет ролик.

- Бери выше – к Андрею Малахову! – заявила оператор.

Вскоре после этих слов ребята вернулись по ледяной воде обратно на берег, причем один из них стал снимать самого автора ролика. Женщина свою угрозу выполнила лишь частично: разместила видеоролик в интернете и задала вопрос: чьи мамонты на льдине? Пользователи сети в большинстве своем сошлись во мнении, что ничего страшного не случилось и максимум, что грозило пацанам - простуда.

С этим мнением категорически не согласны представители ГУ МЧС России: выходить на лед, каким бы толстым и надежным он ни казался, весной запрещено.

- Выходить на лед весной ни в коем случае нельзя: его структура неоднородная и хрупкая, и такие игры могут закончиться трагедией, - предупредила Виктория Оленникова, руководитель пресс-службы ГУ МЫС России по Кемеровской области. – Родителям же следует еще раз напомнить детям, что весной, во время ледохода не только запрещено выходить на лед, но и просто гулять вблизи водоемов без присмотра взрослых.

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Все участники катания на льдине на момент съемки были трезвыми. Более того, у каждого из них за плечами многолетний опыт моржевания. Именно поэтому очутиться в ледяной воде им нестрашно, тем более что дно и глубина в этом месте им хорошо известны. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU