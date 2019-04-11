«Это плохо и неправильно»: Кузбасский депутат осудила директора за оскорбление ученика

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-11T11:44:56+03:00

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Депутат областного Совета Ирина Федорова прокомментировала поведение директора беловской школы, которая оскорбила своего ученика. Председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики считает, что педагогу непозволительно так выражаться.

– Все, что говорит любой педагог, директор или учитель, должно звучать как разговор матери с ребенком. Порядочная мать никогда не сможет грубо, крикливо, какими-то неприятными словами назвать своего ребенка. Но педагог должен быть в два раза более образованным, чем мама. Он должен себя контролировать, он должен понимать, что дети от него набираются тому, что называется культурой жизни, культурой речи и культурой взаимоотношений. С моей точки зрения, все это плохо и неправильно. Этика директора и учители не позволяет так разговаривать, – отметила Ирина Федорова.

Напомни, что накануне в соцсети появилось видео, на котором директор беловской школы №32 обзывает ученика дебилом. Так женщина хотела убедить мальчика не скатываться с опасной горки. Оскорбления снял на видео отец ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU