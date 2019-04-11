2019-04-11T13:48:43+03:00
Общество

«Этот дебил не понял»: Директор кузбасской школы накричала на учеников

Отец одного из детей снял оскорбления на видео и выложил в Сеть
Кирилл ЧАЩИН
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Директор школы Инна Шилова при помощи ругательств хотела уберечь детей. Кадр: "ВКонтакте"Директор школы Инна Шилова при помощи ругательств хотела уберечь детей. Кадр: "ВКонтакте"
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Директор кузбасской школы назвала дебилом одного из своих учеников за то, что он съехал с горки. Отец ребенка снял на видео ругающегося педагога и выложил в социальную сеть.

Инцидент произошел в городе Белово у школы №32 еще в ноябре прошлого года. Однако видео залили в Сеть только накануне.

Отец одного из мальчиков заранее начал снимать директора школы Инну Шилову, потому что она якобы в конце каждого рабочего дня выходила из здания и выкрикивала оскорбления в адрес детей, которые играли рядом.

«Этот дебил не понял что ли? Пошли отсюда!», – кричит детям на видеозаписи директор школы.

«Вы рот бы закрыли. Что вы говорите щас? Я вас сейчас на камеру снимаю. Почему вы ребенка моего дебилом назвали?», – говорит женщине автор видео.

«Извините, я не знала, что этот ваш ребенок», – оправдывается педагог.

«Какая разница?», – возмущается отец.

«А как их еще назвать, они под колеса… телефон уберите», – отмечает директор.

«Комсомольская правда» связалась с героем видеозаписи - директором школы Инной Шиловой. Педагог объяснила свое поведение заботой о детях и принесла извинения.

Директор кузбасской школы оскорбляет учеников.

– Видно, что там горка. Раньше там ездили машины жителей и родителей, которые приезжали за детьми. Ребенок съезжал с горки чуть ли не под колеса машины. Тут же рядом стоял его отец, который вместо того, чтобы ребенку сделать замечания, снимал меня, как я делаю замечание ребенку. Я не знаю, почему он снимал, – рассказала Инна Шилова. – Я сказала это слово сгоряча, в сердцах. Ребенок что, сам не соображал, что он едет с горки под колеса машины? Я не хотела так говорить, сказала сгоряча, потому что была опасная ситуация, ребенок намеренно съезжал с горки под колеса.

Отметим, что сейчас ролик набирает просмотры и комментарии в социальных сетях.Одна из жительниц города узнала своего директора и отметила, что ее манера общения не изменилась с годами.

«Когда я училась, она также нас называла, прошло 8 лет нечего не изменилось, меня вообще дурой безмозглой назвала, сказала, полы буду мыть со своими 9-ю классами образования.... Сейчас у меня два образования, средне-техническое и высшее... И точно не техничкой работаю», – написала в соцсети Ольга Мазяркина.

Известно, что этой историей заинтересовались уже на областном уровне. Департамент образования Кемеровской области начал проверку.

– Департамент образования и науки Кемеровской области проводит проверку по факту ненадлежащего поведения директора школы № 32 города Белово и ее заместителя. Также проверяется соблюдение безопасности школьниками этой образовательной организации. Информация о результатах проверки будет сообщена завтра 12 апреля, - сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Кемеровской области.

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– Все, что говорит любой педагог, директор или учитель, должно звучать как разговор матери с ребенком. Порядочная мать никогда не сможет грубо, крикливо, какими-то неприятными словами назвать своего ребенка. Но педагог должен быть в два раза более образованным, чем мама. Он должен себя контролировать, он должен понимать, что дети от него набираются тому, что называется культурой жизни, культурой речи и культурой взаимоотношений. С моей точки зрения, все это плохо и неправильно. Этика директора и учители не позволяет так разговаривать, – отметила Ирина Федорова. (Подробности)

«Ты и есть тупой»: Учитель кемеровской школы отчитал ученика

В одном из городских пабликов очевидцы выложили видео, на котором запечатлен разговор учителя и ученика. При этом учитель прилюдно отчитывает школьника и называет его тупым. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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