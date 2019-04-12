2019-04-12T06:28:41+03:00
Общество

Полиция проверит поведение директора, оскорбившего ученика в Кузбассе

Результаты передадут в прокуратуру
Кирилл ЧАЩИН
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Директора школы уже проверяет комиссия из управления образования. Кадр: "ВКонтакте"Директора школы уже проверяет комиссия из управления образования. Кадр: "ВКонтакте"
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Кузбасские полицейские проводят проверку после появления в Сети видео, где директор школы называет ученика дебилом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

– Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Беловский» проводят проверку по видеозаписи, на которой запечатлена директор школы, оскорбительно высказавшаяся в адрес учащихся. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента. Собранные материалы будут направлены в прокуратуру для принятия решения, – рассказали в областном управлении МВД.

Напомним, что накануне в соцсети появилось видео, снятое отцом ученика беловской школы №32. На нем директор учебного заведения кричит на детей и называет одного из мальчиков дебилом. Так женщина пыталась убедить детей не кататься с опасной горки. Видео получило широкую огласку в СМИ. Департамент образования области начал проверку действий педагога.

Директор кузбасской школы оскорбляет учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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