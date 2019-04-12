Полиция проверит поведение директора, оскорбившего ученика в Кузбассе
Кузбасские полицейские проводят проверку после появления в Сети видео, где директор школы называет ученика дебилом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
– Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Беловский» проводят проверку по видеозаписи, на которой запечатлена директор школы, оскорбительно высказавшаяся в адрес учащихся. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента. Собранные материалы будут направлены в прокуратуру для принятия решения, – рассказали в областном управлении МВД.
Напомним, что накануне в соцсети появилось видео, снятое отцом ученика беловской школы №32. На нем директор учебного заведения кричит на детей и называет одного из мальчиков дебилом. Так женщина пыталась убедить детей не кататься с опасной горки. Видео получило широкую огласку в СМИ. Департамент образования области начал проверку действий педагога.
Директор кузбасской школы оскорбляет учеников.
ИСТОЧНИК KP.RU