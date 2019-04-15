Сколько намусорили туристы во время фестиваля Grelka в Шерегеше

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-15T13:33:15+03:00

Столько отходов в среднем производят 400 человек в год

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Региональный оператор рассказал, сколько мусора произвели туристы и местные жители за время фестиваля Grelka в Шерегеше.

По данным регионального оператора «ЭкоТек», за неделю из Шерегеша вывезли 800 кубических метров мусора. В среднем столько отходов производят 400 человек в год.

- Проблем с вывозом отходов практически не возникало: единственная сложность -припаркованные автомобили, перекрывающие мусоровозам подъезд к контейнерам. В связи с этим был скорректирован график вывоза, отходы стали забирать вечером, когда освобождались проезды, - сообщили в компании «ЭкоТек».

Примечательно, что во время фестиваля, 13 апреля, на горе Зеленой был организован раздельный сбор отходов: региональный оператор установил здесь пять контейнеров для вторсырья. За один день туристы собрали около 30 кубов вторсырья, которые отправили на сортировку и дальнейшую переработку.

Напомним, в этом году фестиваль Grelka проходил в Шерегеше с 8 по 14 апреля. В его рамках традиционно состоялись спуск в карнавальных костюмах и спуск в купальниках. Последний вошел в историю как самый массовый и побил рекорд предыдущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU