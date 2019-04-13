В Шерегеше установили новый рекорд по спуску с горы в купальниках
В Шерегеше состоялся традиционный массовый спуск в купальниках. С горы Зеленой в рамках фестиваля Grelka съехали 1761 человек.
В субботу, 13 апреля, на горнолыжном курорте Шерегеш установили очередной рекорд России по массовому спуску с горы в купальниках. В этом году с горы Зеленой в купальных костюмах спустился 1761 человек. Рекорд был официально зарегистрирован редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко, сообщили организаторы мероприятия.
Отметим, что в прошлом году с горы Зеленой в бикини и купальных шортах съехало 1525 отважных райдеров. А рекорд предыдущего года насчитывал 1498 лыжников и сноубордистов.
Напомним, в Шерегеше сейчас проходит ежегодный фестиваль Grelka. Ранее уже состоялся спуск в карнавальных костюмах, а также вечерний спуск.
ИСТОЧНИК KP.RU