В Шерегеше установили новый рекорд по спуску с горы в купальниках

СЕГОДНЯ 10:58 2019-04-13T11:00:25+03:00

С горы Зеленой съехал 1761 райдер в бикини и купальных шортах Фото: GRELKA FEST | ШЕРЕГЕШ / "ВКонтакте"

В этом году с горы съехало на 200 человек больше

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В Шерегеше состоялся традиционный массовый спуск в купальниках. С горы Зеленой в рамках фестиваля Grelka съехали 1761 человек.

В субботу, 13 апреля, на горнолыжном курорте Шерегеш установили очередной рекорд России по массовому спуску с горы в купальниках. В этом году с горы Зеленой в купальных костюмах спустился 1761 человек. Рекорд был официально зарегистрирован редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко, сообщили организаторы мероприятия.

Отметим, что в прошлом году с горы Зеленой в бикини и купальных шортах съехало 1525 отважных райдеров. А рекорд предыдущего года насчитывал 1498 лыжников и сноубордистов.

Напомним, в Шерегеше сейчас проходит ежегодный фестиваль Grelka. Ранее уже состоялся спуск в карнавальных костюмах, а также вечерний спуск.

ИСТОЧНИК KP.RU