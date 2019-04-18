2019-04-18T12:34:19+03:00
Общество

Порывы ветра в Кузбассе достигли 27 метров в секунду

Ветер сносит металлические остановки
Кирилл ЧАЩИН
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Ветер снес теплицу в Березовском. Фото: Андрей ПерепечаевВетер снес теплицу в Березовском. Фото: Андрей Перепечаев
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В четверг днем, 18 апреля, порывы ветра в Кузбассе достигли скорости 27 метров в секунду. Сильнее всего дует в Таштаголе.

Около полудня в Таштаголе зафиксировали порывы ветра в Таштаголе со скоростью 27 метров в секунду, сообщили в Кемеровском гидрометцентре. В Шерегеше из-за сильного ветра остановлены почти все подъемники. На севере Кузбасса порывы достигают 21 метра в секунду. Пользователи соцети делятся фотографиями поваленных остановок и снесенных теплиц.

Метель в Кемерове 18 апреля.Полина ПРИЛУЦКАЯ

По словам синоптиков, сильный ветер будет властвовать в регионе всю ночь и утром пятницы. Ухудшение погоды связно с прохождение арктического циклона.

Напомним, что в пятницу утром на Кемерово обрушилась метель.

В Мариинске не устояла остановка. Фото: "ВКонтакте"

В Мариинске не устояла остановка. Фото: "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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