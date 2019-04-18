Порывы ветра в Кузбассе достигли 27 метров в секунду
В четверг днем, 18 апреля, порывы ветра в Кузбассе достигли скорости 27 метров в секунду. Сильнее всего дует в Таштаголе.
Около полудня в Таштаголе зафиксировали порывы ветра в Таштаголе со скоростью 27 метров в секунду, сообщили в Кемеровском гидрометцентре. В Шерегеше из-за сильного ветра остановлены почти все подъемники. На севере Кузбасса порывы достигают 21 метра в секунду. Пользователи соцети делятся фотографиями поваленных остановок и снесенных теплиц.
Метель в Кемерове 18 апреля.Полина ПРИЛУЦКАЯ
По словам синоптиков, сильный ветер будет властвовать в регионе всю ночь и утром пятницы. Ухудшение погоды связно с прохождение арктического циклона.
Напомним, что в пятницу утром на Кемерово обрушилась метель.
В Мариинске не устояла остановка. Фото: "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU