2019-04-18T19:06:17+03:00
Происшествия

В Кемерове загорелась маршрутка с пассажирами

Водитель смог сбить пламя [видео]
Кирилл ЧАЩИН
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На ходу загорелась маршрутка в Кемерове.

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В четверг вечером в Кемерове загорелась маршрутка. Пассажиры автобуса не пострадали.

Инцидент произошел около 21.00 на пересечении проспекта Ленина и улицы Ворошилова. Очевидцы сняли на видео, как из-под нища ПАЗа вырывается пламя. Затем водитель отгоняет автобус от остановки и ликвидирует пожар.

– Пассажиры самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано водителем до прибытия подразделений пожарной охраны, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пользователи соцсети отметили, что горел новый автобус, судя по всему, загорелась проводка. «ПАЗ» закупила автоколонна №1237 год назад. Подобные случаи были и с другими автобусами из этой партии, отмечают горожане.

Водитель потушил "ПАЗ" до приезда пожарных. Фото: Татьяна Чалкова

Водитель потушил "ПАЗ" до приезда пожарных. Фото: Татьяна Чалкова

Напомним, что в конце января в Кемерове полностью сгорело маршрутное такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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