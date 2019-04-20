В Кузбассе ищут экстрасенса, обманувшего пенсионерку
В Новокузнецке 66-летняя местная жительница стала жертвой мошенника-экстрасенса. Мужчина с подельником выманил у горожанки 415 тысяч рублей.
Полиции женщина рассказала, что на одном из телеканалов увидела объявление об оказании экстрасенсорной помощи. Недавно она пережила гибель родных людей и решила обратиться к экстрасенсу, чтобы пережить сложную ситуацию.
По указанному номеру пенсионерке ответил мужчина, назвавшийся экстрасенсом Ингваром. Он убедил пожилую женщину, что на нее наложено проклятье. Для избавления женщине пришлось заплатить 94 тысячи рублей.
- Согласно полученной инструкции новокузнечанка несколько дней записывала свои сны и рассыпала по дому соль. Она прекратила общение с мошенником, когда поняла, что данные «процедуры» ей не помогли. Однако через некоторое время ей позвонил незнакомец и предложил компенсацию в размере 100 тысяч рублей за некачественно оказанные магические услуги, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
От женщины снова потребовали деньги – в этот раз она должна была заплатить налог. Поскольку денег у пенсионерки не было, ее убедили взять кредит. В итоге новокузнечанка отдала аферистам 415 тысяч рублей.
Сейчас полицейские разыскивают мошенников и просят кузбасских пенсионеров быть бдительными – буквально каждый день аферисты придумывают новые схемы обмана.
ИСТОЧНИК KP.RU