2019-04-20T05:02:54+03:00
Происшествия

В Кузбассе ищут экстрасенса, обманувшего пенсионерку

Женщина отдала мошенникам больше 400 тысяч рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщина отдала мошенникам 415 тысяч рублей, большую часть из которых взяла в кредитЖенщина отдала мошенникам 415 тысяч рублей, большую часть из которых взяла в кредитФото: Марина ТИМОФЕЕВА
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В Новокузнецке 66-летняя местная жительница стала жертвой мошенника-экстрасенса. Мужчина с подельником выманил у горожанки 415 тысяч рублей.

Полиции женщина рассказала, что на одном из телеканалов увидела объявление об оказании экстрасенсорной помощи. Недавно она пережила гибель родных людей и решила обратиться к экстрасенсу, чтобы пережить сложную ситуацию.

По указанному номеру пенсионерке ответил мужчина, назвавшийся экстрасенсом Ингваром. Он убедил пожилую женщину, что на нее наложено проклятье. Для избавления женщине пришлось заплатить 94 тысячи рублей.

- Согласно полученной инструкции новокузнечанка несколько дней записывала свои сны и рассыпала по дому соль. Она прекратила общение с мошенником, когда поняла, что данные «процедуры» ей не помогли. Однако через некоторое время ей позвонил незнакомец и предложил компенсацию в размере 100 тысяч рублей за некачественно оказанные магические услуги, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

От женщины снова потребовали деньги – в этот раз она должна была заплатить налог. Поскольку денег у пенсионерки не было, ее убедили взять кредит. В итоге новокузнечанка отдала аферистам 415 тысяч рублей.

Сейчас полицейские разыскивают мошенников и просят кузбасских пенсионеров быть бдительными – буквально каждый день аферисты придумывают новые схемы обмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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