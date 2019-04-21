2019-04-21T18:20:17+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: В Кемерове загорелось общежитие

Пожар произошел в Кировском районе
Кирилл ЧАЩИН
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Площадь пожара составила шесть "квадратов". Кадр: "ВКонтакте"Площадь пожара составила шесть "квадратов". Кадр: "ВКонтакте"
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В воскресенье вечером, 21 апреля, загорелось общежитие в Кировском районе Кемерова. Кадры с места пожара появились в Сети.

Как рассказали в областном управлении МЧС, вечером произошло возгорание в квартире на 5 этаже общежития на улице Инициативная, 6. На месте работали пять отделений пожарной охраны. Одного человека эвакуировали. Площадь возгорания в квартире составила шесть квадратных метров.По словам очевидцев, в результате пожара пострадали люди.

«Здесь без жертв не обошлось, парень сильно обгорел. Увезли в больницу с сильными ожогами, ну как в толпе говорили, что под вопросом: выживет или нет», – написала в соцсети Надежда Жилина.

Напомним, что в этом же время в Кемерове загорелось общежитие на проспекте Ленина. В результате возгорания в комнате никто не пострадал.

В Кировском районе загорелось общежитие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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