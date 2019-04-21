Есть пострадавшие: В Кемерове загорелось общежитие
В воскресенье вечером, 21 апреля, загорелось общежитие в Кировском районе Кемерова. Кадры с места пожара появились в Сети.
Как рассказали в областном управлении МЧС, вечером произошло возгорание в квартире на 5 этаже общежития на улице Инициативная, 6. На месте работали пять отделений пожарной охраны. Одного человека эвакуировали. Площадь возгорания в квартире составила шесть квадратных метров.По словам очевидцев, в результате пожара пострадали люди.
«Здесь без жертв не обошлось, парень сильно обгорел. Увезли в больницу с сильными ожогами, ну как в толпе говорили, что под вопросом: выживет или нет», – написала в соцсети Надежда Жилина.
Напомним, что в этом же время в Кемерове загорелось общежитие на проспекте Ленина. В результате возгорания в комнате никто не пострадал.
В Кировском районе загорелось общежитие.
ИСТОЧНИК KP.RU