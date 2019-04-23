Еще на двух участках дорог в Кемерове ограничили скорость

СЕГОДНЯ 03:17 2019-04-23T03:26:12+03:00

Один из них – Логовое шоссе

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В Кемерове еще на двух участках дорог ограничили максимальную скорость движения. Теперь здесь можно будет ездить не больше 40 километров в час.

Новые дорожные знаки и камеры фотовидеофиксации появились на двух участках дорог. Это Логовое шоссе – от улицы Суворова до развязки Кузнецкого моста, и бульвар Строителей – в районе дома №47. Здесь максимальная разрешенная скорость составит 40 километров в час.

На Логовом шоссе ограничение дейтвует от улицы Суворова до развязки Кузнецкого моста Схема: ЦОДД

- Также для контроля соблюдения ограничения и повышения безопасности участников движения на этих участках будут камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД «КРИС-П», - отметили в кемеровской администрации.

Изменения начнут действовать 23 апреля.

Отметим, что с 22 апреля максимальная скорость движения была ограничена на Кузнецком проспекте.

На бульваре Строителей – в районе дома №47 Схема: ЦОДД

ИСТОЧНИК KP.RU