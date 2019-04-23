Еще на двух участках дорог в Кемерове ограничили скорость
В Кемерове еще на двух участках дорог ограничили максимальную скорость движения. Теперь здесь можно будет ездить не больше 40 километров в час.
Новые дорожные знаки и камеры фотовидеофиксации появились на двух участках дорог. Это Логовое шоссе – от улицы Суворова до развязки Кузнецкого моста, и бульвар Строителей – в районе дома №47. Здесь максимальная разрешенная скорость составит 40 километров в час.
На Логовом шоссе ограничение дейтвует от улицы Суворова до развязки Кузнецкого моста Схема: ЦОДД
- Также для контроля соблюдения ограничения и повышения безопасности участников движения на этих участках будут камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД «КРИС-П», - отметили в кемеровской администрации.
Изменения начнут действовать 23 апреля.
Отметим, что с 22 апреля максимальная скорость движения была ограничена на Кузнецком проспекте.
На бульваре Строителей – в районе дома №47 Схема: ЦОДД
ИСТОЧНИК KP.RU