2019-04-24T08:30:18+03:00
Общество

В Кузбассе выбрали уполномоченного по правам человека

Новым омбудсменом стала Зоя Волошина
Екатерина БОРМОТОВА
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Кандидатуру Зои Волошиной поддержали 36 депутатовКандидатуру Зои Волошиной поддержали 36 депутатов
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Депутаты Кемеровского областного совета поддержали кандидатуру Зои Волошиной на должность уполномоченного по правам человека в Кузбассе. Заседание прошло 24 апреля.

Выступая перед депутатами, Зоя Волошина отметила, что у Кузбасса накоплен большой опыт правозащитной деятельности, и тот аппарат, который был создан ее предшественником Николаем Волковым, работоспособный.

- Основные критерии для формирования аппарата – принципиальность, профессионализм, неравнодушие, - отметила Волошина.

За кандидатуру Зои Волошиной проголосовали 36 присутствующих депутатов, один депутат высказался против. После новый омбудсмен произнесла клятву, пообещав защищать права человека и гражданина.

Отметим, что ранее кандидатуру Зои Волошиной поддержала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Ранее Зоя Волошина возглавляла кемеровскую инспекцию налоговой службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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