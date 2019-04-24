В Кузбассе выбрали уполномоченного по правам человека
Депутаты Кемеровского областного совета поддержали кандидатуру Зои Волошиной на должность уполномоченного по правам человека в Кузбассе. Заседание прошло 24 апреля.
Выступая перед депутатами, Зоя Волошина отметила, что у Кузбасса накоплен большой опыт правозащитной деятельности, и тот аппарат, который был создан ее предшественником Николаем Волковым, работоспособный.
- Основные критерии для формирования аппарата – принципиальность, профессионализм, неравнодушие, - отметила Волошина.
За кандидатуру Зои Волошиной проголосовали 36 присутствующих депутатов, один депутат высказался против. После новый омбудсмен произнесла клятву, пообещав защищать права человека и гражданина.
Отметим, что ранее кандидатуру Зои Волошиной поддержала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Ранее Зоя Волошина возглавляла кемеровскую инспекцию налоговой службы.
ИСТОЧНИК KP.RU