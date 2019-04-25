2019-04-25T10:29:07+03:00
Общество

Когда отключат отопление в Кузбассе в 2019 году

Скорее всего, это произойдет в середине мая
Екатерина БОРМОТОВА
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Если морозов не будет, отопление отключат 15 маяЕсли морозов не будет, отопление отключат 15 маяФото: Александр ГЛУЗ
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Власти рассказали, когда отключат отопление в многоквартирных домах Кузбасса. Это произойдет 15 мая.

- Отопительный сезон заканчивается в середине мая. Если морозов не будет, продлять мы его не будем, закончим 15 числа. У всех муниципалитетов уже есть готовые программы подготовки на следующий год, - рассказал в четверг, 25 апреля, первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

Первый зам отметил, что в целом завершающийся отопительный сезон прошел без сбоев. Были проблемы в Киселевске и Белогорске, но специалисты с ними оперативно справились.

- Были проблемы в начале отопительного сезона в Белогорске, можно сказать, по объективным причинам. Там котельная должна топиться каменным углем, но ее пытались топить бурым – из-за этого у нас возникли серьезные проблемы. Оперативный отряд практически две недели там жил, специалисты отладили работы, и весь отопительный сезон практически прошли по Белогорску без сбоев, - отметил Телегин.

Также первый заместитель рассказал, сколько средств Кузбасс направит в этом году на подготовку к новому отопительному сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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