2019-04-26T08:00:49+03:00
Общество

В Мариинске построят надземный переезд

Объект появится к 2021 году
Екатерина БОРМОТОВА
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Сергей Цивилев проверил строительство дороги в обход Мариинска Фото: "ВКонтакте"Сергей Цивилев проверил строительство дороги в обход Мариинска Фото: "ВКонтакте"
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В Мариинске к 2021 году построят надземный переезд. Об этом во время рабочего визита рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Решили построить надземный переезд через Транссибирскую магистраль. Сейчас людям приходится долго стоять возле железнодорожного переезда. Работы начнут уже в этом году, сдадут объект в 2021 году», - написал губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Также во время визита Сергей Цивилев осмотрел один из важнейших объектов – строящуюся трассу в объезд города.

«Работы идут полным ходом. Строительство на моем личном контроле. К 1 августа должны закончить. В 2020 году Мариинску исполнится 300 лет, и к юбилею город должен преобразиться!», - добавил Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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