Таксист переехал женщину в Кемерове: подробности ДТП

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-26T12:36:00+03:00

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В полиции рассказали подробности аварии с участием автомобиля такси в Кемерове. В результате ДТП погибла 78-летняя женщина.

Инцидент произошел около 13.30 пятницы около Областного онкологического диспансера. Здесь водитель автомобиля Toyota Corolla сбил пенсионерку во время движения задним ходом.

- Предварительно установлено, что 50-летний водитель при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на 78-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU