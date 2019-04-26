Таксист переехал женщину в Кемерове: подробности ДТП
В полиции рассказали подробности аварии с участием автомобиля такси в Кемерове. В результате ДТП погибла 78-летняя женщина.
Инцидент произошел около 13.30 пятницы около Областного онкологического диспансера. Здесь водитель автомобиля Toyota Corolla сбил пенсионерку во время движения задним ходом.
- Предварительно установлено, что 50-летний водитель при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на 78-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU