«Мы организовали прорыв»: Сергей Цивилев рассказал о развитии кузбасского образования

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-29T10:02:19+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на пресс-конференции рассказал о развитии образования в Кузбассе. По его словам, в этом направлении в регионе произошел прорыв.

- Мы организовали просто прорыв в образовании. В 7 из 10 нацпроектов Кузбасс признан победителем. Это один из лучших результатов по России. Конечно же, наша главная задача - дать качественное образование нашим детям, чтобы они не уезжали отсюда. Они все должны получить его здесь, - сказал Сергей Цивилев. - Мы создаем так называемый золотой треугольник: это образование, наука и промышленность. Наши образование и наука должны сделать все для нашей промышленности, закрыть все потребности. Мы разрабатываем научно-образовательный центр Кузбасса. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин поручил создать в стране научно-образовательный центр мирового уровня. Правительство, выполняя это поручение, отбирает сейчас первую пятерку. Мы подали заявку и будем за нее биться. У нас очень серьезные конкуренты, но мы будем биться за то, чтобы войти в первую пятерку и создать наш научно-образовательный центр - один из лучших на мировом уровне. Мы уже подписали соглашение с Московским государственным университетом, с президиумом Российской академии наук, с Российским фондом фундаментальных исследований. Мы привлекли лучших специалистов.

Напомним, что в понедельник Сергей Цивилев начал отчетную пресс-конференцию, которая посвящена итогам первых 200 дней подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU