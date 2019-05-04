2019-05-04T05:21:31+03:00
Общество

Кемеровчане нашли в хлебе кусок лейкопластыря

Булка была куплена в магазине «Бегемот»
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Кемеровчане нашли в купленном хлебе лейкопластырь Фото: podslushano_kemerovo / InstagramКемеровчане нашли в купленном хлебе лейкопластырь Фото: podslushano_kemerovo / Instagram
Изменить размер текста:

Жители Кемерова нашли в булке хлеба кусок лейкопластыря. Мучное изделие с неприятным сюрпризом было куплено в магазине «Бегемот».

В социальных сетях появились фотографии с разрезанной булкой белого хлеба, внутри которого горожане обнаружили кусок лейкопластыря. Кемеровчане рассказали, что приобрели булку в магазине «Бегемот», однако не озвучили, кто является производителем хлеба.

podslushano_kemerovopodslushano_kemerovo
Лейкопластырь нашли в хлебе куплена в бегемоте
385 отметок «Нравится»25 комментариевInstagram

Примечательно, что фотографии мало удивили пользователей: кузбассовцы уже неоднократно находили в покупном хлебе неприятные сюрпризы, среди которых шуруп и кусок ткани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое сплавщиков в Кузбассе не добрались до пункта назначения
Раритетный автомобиль попал в ДТП в Кемерове
Жительница Кузбасса пообщалась по телефону и лишилась 100 тысяч рублей
Кузбассовцы прошли в полуфинал комедийного шоу на ТНТ
Пожилая женщина прилюдно дала пощечину маленькой внучке в Кузбассе
Кузбассовец подарил Сергею Лазареву кусок угля
Кузбассовец стал фигурантом дела за сбор травы за городом
Погода в Кузбассе 4 мая: суббота будет теплой и солнечной
В Белове мужчина обворовал доверчивую соседку
Автобус слетел в кювет под Кемеровом
Долой канализацию: Стерлигов встал на защиту закрытой антигейской пекарни в Кемерове
Трое мужчин потерпели бедствие на реке в Прокопьевском районе
Волейбольный «Кузбасс» победил в стартовом матче финальной серии плей-офф в Казани
Женщина сбила мотоциклиста у вокзала в Кемерове
Пропавшего в тайге пенсионера нашли мертвым
Кемеровский школьник придумал фитнес-ошейник для поиска кошки
В пятницу в Кузбассе потеплеет до +15 градусов
В Кузбассе трехлетний ребенок провалился в открытый колодец
В Кузбассе нашли пропавшего 13-летнего подростка
Мужчины избили школьников: полиция прокомментировала конфликт в Кемерове
Новокузнецкие волонтеры получили грант и устроили праздник
Видео: дирижер Валерий Гергиев выступил в Кемерове
«Прошли с десяток километров»: кузбасские спасатели третий день ищут мужчину в тайге
В Кемерове грузовик не давал скорой проехать к больнице
В Кемерове ночью мужчины избили школьников