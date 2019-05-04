Кемеровчане нашли в хлебе кусок лейкопластыря

СЕГОДНЯ 05:21 2019-05-04T05:21:31+03:00

Булка была куплена в магазине «Бегемот»

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Жители Кемерова нашли в булке хлеба кусок лейкопластыря. Мучное изделие с неприятным сюрпризом было куплено в магазине «Бегемот».

В социальных сетях появились фотографии с разрезанной булкой белого хлеба, внутри которого горожане обнаружили кусок лейкопластыря. Кемеровчане рассказали, что приобрели булку в магазине «Бегемот», однако не озвучили, кто является производителем хлеба.

podslushano_kemerovo Лейкопластырь нашли в хлебе куплена в бегемоте

Примечательно, что фотографии мало удивили пользователей: кузбассовцы уже неоднократно находили в покупном хлебе неприятные сюрпризы, среди которых шуруп и кусок ткани.

ИСТОЧНИК KP.RU