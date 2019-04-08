2019-04-08T09:46:28+03:00
Общество

Кемеровчанка купила в гипермаркете хлеб с сюрпризом

Фотографии женщина опубликовала в соцсети
Екатерина БОРМОТОВА
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Кемеровчанка нашла в купленном хлебе кусок ткани Фото: ПУЛЬС 42 | Кузбасс / "ВКонтакте"Кемеровчанка нашла в купленном хлебе кусок ткани Фото: ПУЛЬС 42 | Кузбасс / "ВКонтакте"
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В Кемерове местная жительница купила в гипермаркете хлеб с неприятным сюрпризом. Женщина обещала написать жалобу в Роспотребнадзор.

Кемеровчанка Екатерина разместила в популярном паблике в социальной сети «ВКонтакте» фото покупки, которую она совершила в гипермаркете на улице Баумана. Женщина нашла в хлебе кусок ткани.

«Купили позавчера вечером хлеб в гипермаркете на Южном. Что это, непонятно: то ли тряпка, то ли мешок... Разводить суждения на счет, где совесть у людей, не буду! Будьте внимательны!» - рассказала горожанка.

Женщина отметила, что собирается написать жалобу в Роспотребнадзор и другие контролирующие службы.

Отметим, что подобные сюрпризы в еде или выпечке, купленной в кузбасских магазинах, – не редкость. Ранее новокузнечане находили в хлебе шуруп. А жителям других кузбасских городов попадались конфеты с живой начинкой.

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– При изготовлении в пекарне хлеба и мучных изделий использовались пищевые продукты и продовольственное сырье с истекшим сроком годности, – отметили в прокуратуре. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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