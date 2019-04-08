Кемеровчанка купила в гипермаркете хлеб с сюрпризом
В Кемерове местная жительница купила в гипермаркете хлеб с неприятным сюрпризом. Женщина обещала написать жалобу в Роспотребнадзор.
Кемеровчанка Екатерина разместила в популярном паблике в социальной сети «ВКонтакте» фото покупки, которую она совершила в гипермаркете на улице Баумана. Женщина нашла в хлебе кусок ткани.
«Купили позавчера вечером хлеб в гипермаркете на Южном. Что это, непонятно: то ли тряпка, то ли мешок... Разводить суждения на счет, где совесть у людей, не буду! Будьте внимательны!» - рассказала горожанка.
Женщина отметила, что собирается написать жалобу в Роспотребнадзор и другие контролирующие службы.
Отметим, что подобные сюрпризы в еде или выпечке, купленной в кузбасских магазинах, – не редкость. Ранее новокузнечане находили в хлебе шуруп. А жителям других кузбасских городов попадались конфеты с живой начинкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU