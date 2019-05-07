Попадья избила женщину электрошокером в Новокузнецке: священника отстранили от богослужений

СЕГОДНЯ 05:49 2019-05-07T06:56:29+03:00

Священника на время разбирательства отстранили от проведения богослужений Фото: Сити-н

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В Новокузнецке отстранили от совершения богослужений священника, который стал героем скандального видео с электрошокером. По утверждению очевидцев, его супруга избила прохожую, а батюшка якобы пытался замять конфликт.

Напомним, скандал произошел на Пасху. Новокузнечане выложили видео, на котором был запечатлен один из местных священнослужителей. Автор видео сообщила, что супруга священника избила ее электрошокером за замечание насчет собаки.

Ситуацию прокомментировали в Кемеровской епархии, отметив, что мужчина, который попал на видео, действительно является священнослужителем.

- Насколько мне известно, участница конфликта не его жена, а дочь. Гуляла она с собакой одна. Когда начался конфликт, то она же вызвала полицию и позвонила отцу. Пока в епархии изучают ситуацию, священник отстранен от совершения богослужений, - рассказал «Комсомольской правде» руководитель информационно-издательского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский.

ИСТОЧНИК KP.RU