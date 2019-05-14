Владимир Путин поздравил Амана Тулеева с днем рождения
Президент России Владимир Путин лично поздравил бывшего губернатора Кемеровской области, а ныне ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования Амана Тулеева с 75-летием.
Накануне экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отмечал свое 75-летие. В этот же день в 16.15 состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимир Путина и ректора института КРИРПО Амана Тулеева.
Как сообщается на сайте института, президент лично поздравил Амана Тулеева с юбилеем, поблагодарил за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона и особенно угольной промышленности Кузбасса, пожелал здоровья и дальнейших успехов.
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ИСТОЧНИК KP.RU