2019-05-14T09:49:23+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил Амана Тулеева с днем рождения

Президент России лично позвонил экс-губернатору Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Владимир Путин поздравил Амана Тулеева с днем рождения. ФОТО: пресс-служба АКО.Владимир Путин поздравил Амана Тулеева с днем рождения. ФОТО: пресс-служба АКО.
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин лично поздравил бывшего губернатора Кемеровской области, а ныне ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования Амана Тулеева с 75-летием.

Накануне экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев отмечал свое 75-летие. В этот же день в 16.15 состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимир Путина и ректора института КРИРПО Амана Тулеева.

Как сообщается на сайте института, президент лично поздравил Амана Тулеева с юбилеем, поблагодарил за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона и особенно угольной промышленности Кузбасса, пожелал здоровья и дальнейших успехов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аман Тулеев: Не жалею, что ушел с поста губернатора

В понедельник, 13 мая, экс-губернатору Кузбасса Аману Тулееву исполнилось 75 лет. Бывший политик заявил, что не жалеет об уходе с высокого поста. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виновные в серьезной аварии на кузбасской железной дороге отделались штрафами
В Кузбассе разыскивают 19-летнюю девушку с рыжими волосами
Из-за ЧП на кузбасской шахте эвакуировали 121 человека
Более 2,8 тысячи человек пострадали от клещей в Кузбассе
Главврач из Кузбасса не стала работать педиатром и лишилась свободы
На перегоне в Кузбассе электричка сбила девушку
В сквере на месте «Зимней вишни» устанавливают фонтан
Двое мужчин оставили кемеровчан без телефонной связи
Путин поддержал инициативу Кузбасса о бесплатном угле для шахтеров
Из-за руководителя паспортно-визовой службы полиция потеряла 10 миллионов рублей
В Топках закрыли родильное отделение
Жительница Кузбасса завела безопасный счет и лишилась двух миллионов рублей
В Кузбассе создадут общественные советы по здравоохранению
В Кемерове продлили отопительный сезон
Россельхозбанк предлагает специальные ставки по кредиту «Почетный возраст»
В Кузбассе будут судить отца, из-за которого погибли двое детей
Кемерово и Новокузнецк получат 50 миллионов рублей
Юг Кузбасса в середине мая завалило снегом
Кемеровчанки организовали в городе подпольный игорный клуб
Оба погибли: мотоциклист сбил пешехода в Кемерове
В Новокузнецке начали отключать отопление и горячую воду
Кемеровчанин стал лучшим психологом в России
Аман Тулеев: Не жалею, что ушел с поста губернатора
В РСХБ стартовала акция «Болей за наших»
Легковушка врезалась в грузовик на кузбасской трассе