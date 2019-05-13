Аман Тулеев: Не жалею, что ушел с поста губернатора

СЕГОДНЯ 08:13 2019-05-13T08:34:27+03:00

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В понедельник, 13 мая, экс-губернатору Кузбасса Аману Тулееву исполнилось 75 лет. Бывший политик заявил, что не жалеет об уходе с высокого поста.

Накануне своего юбилея Аман Тулеев дал интервью, которое было опубликовано на сайте Кузбасского регионального института развития профессионального образования, ректором которого он сейчас является. В разговоре с журналистом экс-глава региона в том числе ответил, на вопрос, не жалеет ли он об уходе с поста губернатора.

- Не хочу скрывать, у меня и сейчас очень тяжело на душе. Но я считаю, что это было правильное решение. Я перенес две сложнейшие операции. После них необходима реабилитация. Да и трагедия в «Зимней вишне» сильно подкосила здоровье. А губернатор - это же не кабинетный работник. Нужно быть постоянно в движении, чтобы жизнь била ключом от рассвета до заката, - сказал Аман Тулеев.

ИСТОЧНИК KP.RU