Долетались: в Кемерове вели незаконную съемку с воздуха

СЕГОДНЯ 03:21 2019-05-17T03:21:11+03:00

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В Кемерове проводили незаконную съемку с воздуха. В связи с этим Кемеровская транспортная прокуратура провела проверку.

Как оказалось, нарушителем стало МБУ «Центр организации дорожного движения». Организация хотела проконтролировать качество уборки с крыш, для чего применила квадрокоптер. Однако она не стала уведомлять об этом органы воздушного движения (филиал «Аэронавигация Западной Сибири»). Проверка состояния кровель велась несколько дней, и квадрокоптеры несколько раз поднимались в воздух, чтобы зафиксировать качество работы коммунальщиков.

По результатам проверки виновное должностное лицо ЦОДД привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на сотрудника наложен административный штраф за нарушение правил использования воздушного пространства в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU