2019-05-20T07:34:14+03:00
Происшествия

Легковушка намоталась на столб в Кемерове: подробности жуткой аварии

В результате ДТП погибли два человека
Екатерина БОРМОТОВА
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Жертвами аварии стали водитель и пассажир легковушки Кадр: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Жертвами аварии стали водитель и пассажир легковушки Кадр: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В полиции рассказали подробности ночного ДТП, произошедшего в Кемерове. В результате аварии погибли два человека.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 1.10 на улице Терешковой. Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, который двигался в сторону проспекта Химиков, не справился с управлением и врезался в опору контактной сети.

- В результате аварии водитель транспортного средства и его 27-летний пассажир скончались на месте, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции. В ведомстве рекомендуют водителям быть предельно внимательными на дороге в ночное время, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.

Ранее Комсомолка» публиковала видео с места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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