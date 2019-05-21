Кемерово встал в утренних пробках
Утром 21 мая Кемерово встал в пробках. Загруженность городских дорог выше обычного.
Кемеровские водители сообщили, что центральная часть города стоит в километровых пробках. Возможной причиной тому стало ограничение движения на нескольких участках дорог из-за крупного пожара в автосалоне Hyundai.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в среднем заторы на кемеровских дорогах в настоящее время составляют 5 баллов. Между тем на отдельных участках дорог скорость движения потока не больше семи километров в час.
Так, загружен проспект Ленина и улица Соборная в районе цирка, проспект Октябрьский от областной больницы в сторону Пионерского бульвара, часть Советского проспекта.
«Необычно плотное движение сейчас на Кузнецком проспекте. Загруженность магистрали из центра – 4 балла, что на 3 балла выше обычного», - сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
ИСТОЧНИК KP.RU