2019-05-20T17:49:20+03:00
Происшествия

Из-за пожара в кемеровском автосалоне Hyundai перекрыли движение

Проезд закрыт на нескольких участках автодорог [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Место пожара оцепленоМесто пожара оцепленоФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Кемерове из-за крупного пожара в автосалоне Hyundai перекрыли движение автотранспорта. Проезд ограничен на нескольких участках автодорог.

Пожарные тушат автосалон в Кемерове..20 мая 2019 года.Лариса МАРУЦАК

Из-за пожара перекрыто движение на проспекте Притомском от Кузбасского моста в сторону проспекта Октябрьского, на улице Соборной от цирка в сторону проспекта Октябрьского, на проспекте Советском от улицы Мичурина в сторону проспекта Октябрьского (по Университетскому мосту), на проспекте Октябрьском от Пионерского бульвара до пересечения с улицей Соборной и проспектом Притомским.

В настоящее время место происшествия оцеплено. Для регулирования дорожного движения выставлены дополнительные экипажи ГИБДД.

Пожар в автосалоне Hyundai на проспекте Октябрьском начался около 21.00. Предварительно известно, что очаг возгорания находился на крыше здания. На месте работают 12 пожарных расчетов.

«Комсомолка» ведет прямую трансляцию с места ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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