Из-за пожара в кемеровском автосалоне Hyundai перекрыли движение
В Кемерове из-за крупного пожара в автосалоне Hyundai перекрыли движение автотранспорта. Проезд ограничен на нескольких участках автодорог.
Пожарные тушат автосалон в Кемерове..20 мая 2019 года.Лариса МАРУЦАК
Из-за пожара перекрыто движение на проспекте Притомском от Кузбасского моста в сторону проспекта Октябрьского, на улице Соборной от цирка в сторону проспекта Октябрьского, на проспекте Советском от улицы Мичурина в сторону проспекта Октябрьского (по Университетскому мосту), на проспекте Октябрьском от Пионерского бульвара до пересечения с улицей Соборной и проспектом Притомским.
В настоящее время место происшествия оцеплено. Для регулирования дорожного движения выставлены дополнительные экипажи ГИБДД.
Пожар в автосалоне Hyundai на проспекте Октябрьском начался около 21.00. Предварительно известно, что очаг возгорания находился на крыше здания. На месте работают 12 пожарных расчетов.
«Комсомолка» ведет прямую трансляцию с места ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU