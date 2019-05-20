Пожар в автосалоне Hyundai в Кемерове: прямая трансляция

СЕГОДНЯ 17:36 2019-05-20T17:37:46+03:00

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В Кемерове вечером 20 мая случился пожар в автосалоне Hyundai. «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с места происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709945" frameborder="0"></iframe> Пожар в кемеровском автосалоне Hyundai.20 мая 2019 годаЛариса МАРУЦАК

Вечером 20 мая в автосалоне Hyundai на Октябрьском проспекте произошел пожар. В настоящее время огнем охвачена крыша здания. На месте работают 12 пожарных расчетов. Информации о возможных пострадавших в данный момент нет.

Предварительно известно, что очаг возгорания находился на крыше здания.

ИСТОЧНИК KP.RU