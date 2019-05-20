Пожар в автосалоне Hyundai в Кемерове: прямая трансляция
На месте работают 12 пожарных расчетов [видео]
На месте работают 12 пожарных расчетовФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Кемерове вечером 20 мая случился пожар в автосалоне Hyundai. «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с места происшествия.
Пожар в кемеровском автосалоне Hyundai.20 мая 2019 годаЛариса МАРУЦАК
Вечером 20 мая в автосалоне Hyundai на Октябрьском проспекте произошел пожар. В настоящее время огнем охвачена крыша здания. На месте работают 12 пожарных расчетов. Информации о возможных пострадавших в данный момент нет.
Предварительно известно, что очаг возгорания находился на крыше здания.
ИСТОЧНИК KP.RU