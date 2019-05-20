В понедельник вечером в Кемерове загорелся автосалон Hyundai. Пожар начался в девятом часу вечера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709940" frameborder="0"></iframe> В Кемерове горит автосалон Hyundai.Пожар мог начаться на крыше зданияКирилл ЧАЩИН

Пожар в автосалоне Hyundai, что на прооспекте Октябрьском в Кемерове, начался в девятом часу вечера. На место пожара по сигналу оперативно выдвинулись сотрудники МЧС России по Кемеровской области. При тушении пожара задействованы 11 единиц пожарной техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709941" frameborder="0"></iframe> В Кемерово на Октябрьском проспекте горит автосалон.

- По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться на крыше здания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В настоящее время пожарные локализуют возгорание. Предварительная площадь пожара, а также его причины неизвестны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709945" frameborder="0"></iframe> Пожар в кемеровском автосалоне Hyundai.20 мая 2019 годаЛариса МАРУЦАК

Из-за пожара на проспекте Октябрьском перекрыто движение автотранспорта.

Из-за пожара перекрыты дороги.Фото: Лариса МАРУЦАК

"Комсомольская правда - Кемерово" ведет прямую трансляцию с места пожара.

Горит автосалон в Кемерове.Фото: Лариса МАРУЦАК

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев держит на контроле ситуацию с автосалоном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709956" frameborder="0"></iframe> Пожарные тушат автосалон в Кемерове..20 мая 2019 года.Лариса МАРУЦАК

- По предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы возгорания соседних объектов – заправки и автоцентра – предотвращена, - сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".