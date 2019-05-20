В Кемерове горит автосалон Hyundai
В понедельник вечером в Кемерове загорелся автосалон Hyundai. Пожар начался в девятом часу вечера.
В Кемерове горит автосалон Hyundai.Пожар мог начаться на крыше зданияКирилл ЧАЩИН
Пожар в автосалоне Hyundai, что на прооспекте Октябрьском в Кемерове, начался в девятом часу вечера. На место пожара по сигналу оперативно выдвинулись сотрудники МЧС России по Кемеровской области. При тушении пожара задействованы 11 единиц пожарной техники.
В Кемерово на Октябрьском проспекте горит автосалон.
- По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться на крыше здания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В настоящее время пожарные локализуют возгорание. Предварительная площадь пожара, а также его причины неизвестны.
Пожар в кемеровском автосалоне Hyundai.20 мая 2019 годаЛариса МАРУЦАК
Из-за пожара на проспекте Октябрьском перекрыто движение автотранспорта.
Из-за пожара перекрыты дороги.Фото: Лариса МАРУЦАК
"Комсомольская правда - Кемерово" ведет прямую трансляцию с места пожара.
Горит автосалон в Кемерове.Фото: Лариса МАРУЦАК
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев держит на контроле ситуацию с автосалоном.
Пожарные тушат автосалон в Кемерове..20 мая 2019 года.Лариса МАРУЦАК
- По предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы возгорания соседних объектов – заправки и автоцентра – предотвращена, - сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU