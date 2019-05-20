2019-05-20T17:49:06+03:00
Происшествия

В Кемерове горит автосалон Hyundai

Предварительно, очаг возгорания мог находиться на крыше здания [видео] [дополняется]
Екатерина РОМАНОВА
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Горит автосалонГорит автосалонФото: Кирилл ЧАЩИН
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В понедельник вечером в Кемерове загорелся автосалон Hyundai. Пожар начался в девятом часу вечера.

В Кемерове горит автосалон Hyundai.Пожар мог начаться на крыше зданияКирилл ЧАЩИН

Пожар в автосалоне Hyundai, что на прооспекте Октябрьском в Кемерове, начался в девятом часу вечера. На место пожара по сигналу оперативно выдвинулись сотрудники МЧС России по Кемеровской области. При тушении пожара задействованы 11 единиц пожарной техники.

В Кемерово на Октябрьском проспекте горит автосалон.

- По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться на крыше здания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В настоящее время пожарные локализуют возгорание. Предварительная площадь пожара, а также его причины неизвестны.

Пожар в кемеровском автосалоне Hyundai.20 мая 2019 годаЛариса МАРУЦАК

Из-за пожара на проспекте Октябрьском перекрыто движение автотранспорта.

Из-за пожара перекрыты дороги. Фото: Лариса МАРУЦАК

Из-за пожара перекрыты дороги.Фото: Лариса МАРУЦАК

"Комсомольская правда - Кемерово" ведет прямую трансляцию с места пожара.

Горит автосалон в Кемерове. Фото: Лариса МАРУЦАК

Горит автосалон в Кемерове.Фото: Лариса МАРУЦАК

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев держит на контроле ситуацию с автосалоном.

Пожарные тушат автосалон в Кемерове..20 мая 2019 года.Лариса МАРУЦАК

- По предварительным данным, пострадавших нет. Угрозы возгорания соседних объектов – заправки и автоцентра – предотвращена, - сообщил он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

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