Кемеровский автосалон Hyundai тушат 14 пожарных расчетов
На месте пожара в кемеровском автосалоне Hyundai работают 14 пожарных расчетов. Предварительно известно, что пострадавших в результате пожара нет.
В Кемерово на Октябрьском проспекте горит автосалон.
«В центре Кемерова пожар: горит крыша автосалона. По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза возгорания соседних объектов - заправки и автоцентра - предотвращена», - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилев.
По данным областного МЧС, площадь пожара в настоящий момент составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Место происшествия оцеплено. Кроме того, из-за пожара ограничено движение на нескольких участках дорог.
Пожарные тушат автосалон в Кемерове..20 мая 2019 года.Лариса МАРУЦАК
Пожар в автосалоне Hyundai на проспекте Октябрьском произошел вечером понедельника. «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с места ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU