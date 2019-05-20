2019-05-20T19:03:23+03:00
Происшествия

Кемеровский автосалон Hyundai тушат 14 пожарных расчетов

Предварительно - пострадавших нет
Екатерина БОРМОТОВА
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Очаг возгорания, предварительно, находился на крыше зданияОчаг возгорания, предварительно, находился на крыше зданияФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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На месте пожара в кемеровском автосалоне Hyundai работают 14 пожарных расчетов. Предварительно известно, что пострадавших в результате пожара нет.

В Кемерово на Октябрьском проспекте горит автосалон.

«В центре Кемерова пожар: горит крыша автосалона. По предварительным данным, пострадавших нет. Угроза возгорания соседних объектов - заправки и автоцентра - предотвращена», - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилев.

По данным областного МЧС, площадь пожара в настоящий момент составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Место происшествия оцеплено. Кроме того, из-за пожара ограничено движение на нескольких участках дорог.

Пожарные тушат автосалон в Кемерове..20 мая 2019 года.Лариса МАРУЦАК

Пожар в автосалоне Hyundai на проспекте Октябрьском произошел вечером понедельника. «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с места ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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