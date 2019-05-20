Пожар в автосалоне Hyundai в Кемерове ликвидирован. В настоящее время специалисты ведут расследование причин произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709969" frameborder="0"></iframe> Площадь пожара предварительно составила 1,5 тысячи квадратных метров..Видео: Надежда Сальманович

«Пожар ликвидирован. Специалисты МЧС ведут расследование обстоятельств и причин произошедшего», - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709970" frameborder="0"></iframe> Сгорел автоцентр в Кемерове.Видео: Надежда Сальманович

На данный момент известно, что пожар начался на крыше автосалона. Сигнал о возгорании поступил в оперативные службы в 20.49. В течение четырех минут на место прибыли первые пожарные расчеты.

Известно, что жертв в результате пожара нетФото: Лия Гараева

- Когда подразделения прибыли, огонь был на площади всей крыши автосалона. В течение нескольких минут было проведено боевое развертывание, и пожарные приступили к тушению в 22:10 пожар был локализован, а в 22:15 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709991" frameborder="0"></iframe> Глава Кемерова Илья Середюк и начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин комментируют пожар в автосалоне.Видео: vk.com, Илья Середюк

В момент пожара в здании были только сотрудники охраны, которые оперативно вывели все автомобили на улицу.

Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Всего от МЧС России в ликвидации пожара задействованы более 90 человек личного состава и 29 единиц техники.