2019-05-20T19:33:26+03:00
Происшествия

Пожар в автосалоне Hyundai в Кемерове ликвидирован

Специалисты начали проверку [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Работы на месте пожара продолжаются Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"Работы на месте пожара продолжаются Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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Пожар в автосалоне Hyundai в Кемерове ликвидирован. В настоящее время специалисты ведут расследование причин произошедшего.

Площадь пожара предварительно составила 1,5 тысячи квадратных метров..Видео: Надежда Сальманович

«Пожар ликвидирован. Специалисты МЧС ведут расследование обстоятельств и причин произошедшего», - написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сгорел автоцентр в Кемерове.Видео: Надежда Сальманович

На данный момент известно, что пожар начался на крыше автосалона. Сигнал о возгорании поступил в оперативные службы в 20.49. В течение четырех минут на место прибыли первые пожарные расчеты.

Известно, что жертв в результате пожара нет Фото: Лия Гараева

Известно, что жертв в результате пожара нетФото: Лия Гараева

- Когда подразделения прибыли, огонь был на площади всей крыши автосалона. В течение нескольких минут было проведено боевое развертывание, и пожарные приступили к тушению в 22:10 пожар был локализован, а в 22:15 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин.

Глава Кемерова Илья Середюк и начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин комментируют пожар в автосалоне.Видео: vk.com, Илья Середюк

В момент пожара в здании были только сотрудники охраны, которые оперативно вывели все автомобили на улицу.

Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Всего от МЧС России в ликвидации пожара задействованы более 90 человек личного состава и 29 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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