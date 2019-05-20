Пожар в автосалоне Hyundai в Кемерове локализован
Возгорание практически ликвидировано [видео]
Пожар практически ликвидированФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Изменить размер текста:
Пожар в автосалоне Hyundai в Кемерове локализован. В данный момент возгорание практически ликвидировано.
В Кемерово на Октябрьском проспекте горит автосалон.
Сотрудники МЧС продолжают работать на месте крупного пожара на проспекте Октябрьском в Кемерове. В настоящее время известно, что пожар локализован и практически ликвидирован.
Сгорел автоцентр в Кемерове.Видео: Надежда Сальманович
ИСТОЧНИК KP.RU