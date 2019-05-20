2019-05-20T18:50:02+03:00
Происшествия

Пожар в автосалоне Hyundai в Кемерове локализован

Возгорание практически ликвидировано [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Пожар практически ликвидированПожар практически ликвидированФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Пожар в автосалоне Hyundai в Кемерове локализован. В данный момент возгорание практически ликвидировано.

В Кемерово на Октябрьском проспекте горит автосалон.

Сотрудники МЧС продолжают работать на месте крупного пожара на проспекте Октябрьском в Кемерове. В настоящее время известно, что пожар локализован и практически ликвидирован.

Сгорел автоцентр в Кемерове.Видео: Надежда Сальманович

ИСТОЧНИК KP.RU

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