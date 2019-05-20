СЕГОДНЯ 18:50 2019-05-20T18:50:02+03:00

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Пожар в автосалоне Hyundai в Кемерове локализован. В данный момент возгорание практически ликвидировано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709941" frameborder="0"></iframe> В Кемерово на Октябрьском проспекте горит автосалон.

Сотрудники МЧС продолжают работать на месте крупного пожара на проспекте Октябрьском в Кемерове. В настоящее время известно, что пожар локализован и практически ликвидирован.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709970" frameborder="0"></iframe> Сгорел автоцентр в Кемерове.Видео: Надежда Сальманович

ИСТОЧНИК KP.RU