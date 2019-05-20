Стала известна площадь пожара в автосалоне в Кемерове

СЕГОДНЯ 18:30 2019-05-20T19:07:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Стала известна площадь пожара в кемеровском автосалоне. На месте пожара работают 14 пожарных расчетов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709969" frameborder="0"></iframe> Площадь пожара предварительно составила 1,5 тысячи квадратных метров..Видео: Надежда Сальманович

Площадь пожара в автосалоне Hyundai, что на проспекте Октябрьском в Кемерове, по предварительным данным, составляет порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Напомним, пожар начался в девятом часу вечера. Предварительно, очаг возгорания мог находиться на крыше автосалона. На момент начала пожара посетителей в автосалоне не было, так что жертв удалось избежать. Из-за пожара сотрудники ГИБДД перекрыли движение по нескольким улицам, и это привело к образованию пробки. На месте работают 14 пожарных расчетов. Причины и обстоятельства пожара предстоит установить специалистам.

«Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с места пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU