2019-05-20T19:07:55+03:00
Происшествия

Стала известна площадь пожара в автосалоне в Кемерове

Видео пожара в автоцентре Hyundai в Кемерове 20 мая 2019 года
Екатерина РОМАНОВА
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Стала известна площадь пожара в автосалоне в КемеровеСтала известна площадь пожара в автосалоне в КемеровеФото: Лариса МАРУЦАК
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Стала известна площадь пожара в кемеровском автосалоне. На месте пожара работают 14 пожарных расчетов.

Площадь пожара предварительно составила 1,5 тысячи квадратных метров..Видео: Надежда Сальманович

Площадь пожара в автосалоне Hyundai, что на проспекте Октябрьском в Кемерове, по предварительным данным, составляет порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Напомним, пожар начался в девятом часу вечера. Предварительно, очаг возгорания мог находиться на крыше автосалона. На момент начала пожара посетителей в автосалоне не было, так что жертв удалось избежать. Из-за пожара сотрудники ГИБДД перекрыли движение по нескольким улицам, и это привело к образованию пробки. На месте работают 14 пожарных расчетов. Причины и обстоятельства пожара предстоит установить специалистам.

«Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с места пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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