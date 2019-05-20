Стала известна площадь пожара в автосалоне в Кемерове
Стала известна площадь пожара в кемеровском автосалоне. На месте пожара работают 14 пожарных расчетов.
Площадь пожара предварительно составила 1,5 тысячи квадратных метров..Видео: Надежда Сальманович
Площадь пожара в автосалоне Hyundai, что на проспекте Октябрьском в Кемерове, по предварительным данным, составляет порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Напомним, пожар начался в девятом часу вечера. Предварительно, очаг возгорания мог находиться на крыше автосалона. На момент начала пожара посетителей в автосалоне не было, так что жертв удалось избежать. Из-за пожара сотрудники ГИБДД перекрыли движение по нескольким улицам, и это привело к образованию пробки. На месте работают 14 пожарных расчетов. Причины и обстоятельства пожара предстоит установить специалистам.
«Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию с места пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU