Площадь пожара в кемеровском автосалоне составила 4000 квадратов

СЕГОДНЯ 20:54 2019-05-20T20:54:17+03:00

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По уточненным данным, площадь пожара в здании автосалона в Кемерове составила 4 000 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709991" frameborder="0"></iframe> Глава Кемерова Илья Середюк и начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин комментируют пожар в автосалоне.Видео: vk.com, Илья Середюк

Для того, чтобы потушить страшный пожар, который произошел в автосалоне на Октябрьском проспекте в Кемерове, потребовалось почти полтора часа. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 20:49, а уже в 20:53 на место ЧП прибыло первое подразделение МЧС.

- Когда подразделения прибыли, огонь был на площади всей крыши автосалона. В течение нескольких минут было проведено боевое развертывание, и пожарные приступили к тушению, - сообщил Алексей Шульгин, начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В 22:10 пожар был локализован, а в 22:15 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Общая площадь пожара составила 4 000 квадратных метров, при этом существовала угроза распространения пламени на соседние строения. Благодаря слаженной работе 90 пожарных и 29 единиц техники огонь был остановлен.

Сейчас специалисты МЧС устанавливают точную причину пожара. На настоящий момент известно, что возгорание началось на крыше автосалона.

ИСТОЧНИК KP.RU