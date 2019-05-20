Площадь пожара в кемеровском автосалоне составила 4000 квадратов
По уточненным данным, площадь пожара в здании автосалона в Кемерове составила 4 000 квадратных метров.
Глава Кемерова Илья Середюк и начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин комментируют пожар в автосалоне.Видео: vk.com, Илья Середюк
Для того, чтобы потушить страшный пожар, который произошел в автосалоне на Октябрьском проспекте в Кемерове, потребовалось почти полтора часа. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера в 20:49, а уже в 20:53 на место ЧП прибыло первое подразделение МЧС.
- Когда подразделения прибыли, огонь был на площади всей крыши автосалона. В течение нескольких минут было проведено боевое развертывание, и пожарные приступили к тушению, - сообщил Алексей Шульгин, начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В 22:10 пожар был локализован, а в 22:15 – ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Общая площадь пожара составила 4 000 квадратных метров, при этом существовала угроза распространения пламени на соседние строения. Благодаря слаженной работе 90 пожарных и 29 единиц техники огонь был остановлен.
Сейчас специалисты МЧС устанавливают точную причину пожара. На настоящий момент известно, что возгорание началось на крыше автосалона.
ИСТОЧНИК KP.RU