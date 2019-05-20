2019-05-20T19:16:34+03:00
Происшествия

Видео пожара в автосалоне Hyundai в Кемерове 20 мая 2019 года

Пользователи делятся видео пожара в автосалоне Hyundai в Кемерове 20 мая 2019 года [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Предварительно, жертв в результате пожара нет Фото: Александр КудрявцевПредварительно, жертв в результате пожара нет Фото: Александр Кудрявцев
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Очевидцы делятся видео пожара в автосалоне Hyundai в Кемерове 20 мая 2019 года. Предварительно известно, что в результате пожара никто не пострадал.

Сгорел автоцентр в Кемерове.Видео: Надежда Сальманович

Серьезный пожар в автосалоне Hyundai на проспекте Октябрьском в Кемерове произошел вечером понедельника, 20 мая. Очаг возгорания находился на крыше здания.

- Предварительно, когда начался пожар, в автосалоне никого не было. Все сотрудники уже разошлись по домам, - сообщает наш корреспондент с места событий. - Жертв и пострадавших нет.

Площадь пожара предварительно составила 1,5 тысячи квадратных метров..Видео: Надежда Сальманович

Также известно, что из салона вывели все машины. В настоящее время на месте работают 14 пожарных расчетов. Сотрудникам МЧС удалось предотвратить возгорание соседних объектов - заправки и автоцентра.

Из-за ЧП ограничили движение на нескольких близлежащих улицах. Место пожара также оцеплено экипажами ГИБДД.

В Кемерово на Октябрьском проспекте горит автосалон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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