Видео пожара в автосалоне Hyundai в Кемерове 20 мая 2019 года
Очевидцы делятся видео пожара в автосалоне Hyundai в Кемерове 20 мая 2019 года. Предварительно известно, что в результате пожара никто не пострадал.
Сгорел автоцентр в Кемерове.Видео: Надежда Сальманович
Серьезный пожар в автосалоне Hyundai на проспекте Октябрьском в Кемерове произошел вечером понедельника, 20 мая. Очаг возгорания находился на крыше здания.
- Предварительно, когда начался пожар, в автосалоне никого не было. Все сотрудники уже разошлись по домам, - сообщает наш корреспондент с места событий. - Жертв и пострадавших нет.
Площадь пожара предварительно составила 1,5 тысячи квадратных метров..Видео: Надежда Сальманович
Также известно, что из салона вывели все машины. В настоящее время на месте работают 14 пожарных расчетов. Сотрудникам МЧС удалось предотвратить возгорание соседних объектов - заправки и автоцентра.
Из-за ЧП ограничили движение на нескольких близлежащих улицах. Место пожара также оцеплено экипажами ГИБДД.
В Кемерово на Октябрьском проспекте горит автосалон.
ИСТОЧНИК KP.RU