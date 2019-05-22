Кемеровчан возмутила массовая вырубка деревьев в центре города
Жители города Кемерово возмущены: неподалеку от закрытого сейчас торгового центра «Лапландия» вырубают деревья.
Кемеровчане обратили внимание на то, что неподалеку от торгового центра «Лапландия» и летнего автовокзала вырубают деревья и готовят строительную площадку. Горожане возмущены: площадку готовят для проведения одного из праздников.
- Почему ради одного дня нельзя было найти более подготовленную для мероприятия площадку? Ради этого уничтожать деревья, снимать верхний плодородный слой земли? – возмущен один из горожан, Сергей Морозов, приславший в редакцию фотографии. – Неужели это того стоит?
Неподалеку от закрытого сейчас торгового центра «Лапландия» вырубают деревья. ФОТО: Сергей Морозов.
ИСТОЧНИК KP.RU