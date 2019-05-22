2019-05-22T18:07:47+03:00
Общество

Кемеровчан возмутила массовая вырубка деревьев в центре города

Горожане сожалеют, что лишились еще одной зеленой площадки в городе
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчан возмутила массовая вырубка деревьев в центре города. ФОТО: Сергей Морозов.Кемеровчан возмутила массовая вырубка деревьев в центре города. ФОТО: Сергей Морозов.
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Жители города Кемерово возмущены: неподалеку от закрытого сейчас торгового центра «Лапландия» вырубают деревья.

Кемеровчане обратили внимание на то, что неподалеку от торгового центра «Лапландия» и летнего автовокзала вырубают деревья и готовят строительную площадку. Горожане возмущены: площадку готовят для проведения одного из праздников.

- Почему ради одного дня нельзя было найти более подготовленную для мероприятия площадку? Ради этого уничтожать деревья, снимать верхний плодородный слой земли? – возмущен один из горожан, Сергей Морозов, приславший в редакцию фотографии. – Неужели это того стоит?

Неподалеку от закрытого сейчас торгового центра «Лапландия» вырубают деревья. ФОТО: Сергей Морозов.

Неподалеку от закрытого сейчас торгового центра «Лапландия» вырубают деревья. ФОТО: Сергей Морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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