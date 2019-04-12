Сергей Цивилев запретил вырубать деревья и строить в Сосновом бору Кемерова

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-12T19:00:17+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев запретил проводить любые строительные работы в черте кемеровского Соснового бора, а также вырубать деревья. Свое решение глава региона озвучил на встрече с общественниками и городскими властями.

Сергей Цивилев отметил, что после окончательного изучения мнения жителей Кемерова и анализа специалистов было принято решение о запрете любых работ в Сосновом бору, в том числе связанных с вырубкой здоровых деревьев.

– Сосновый бор в центре Кемерово - это особо охраняемая природная территория местного значения, уникальный памятник природы, зеленые легкие нашего города. Кемеровчане и гости города наслаждаются им круглый год – и зимой и летом. Поэтому ни одно дерево не должно пострадать, - подчеркнул Цивилев.

Глава области поручил администрации города взять эту ситуацию на особый контроль. Цивилев отметил, что мэрия должна поддерживать чистоту, безопасность и создать комфортные условия для отдыха в бору.

– Если Вы хотите развивать бор – то создайте концепцию, согласуйте ее с каждым кемеровчанином. Природа подарила нам уникальный бор, мы должны его сохранить, – заключил Сергей Цивилев.

Губернатор также добавил, что у Соснового бора появится сайт, где будут размещаться все документы. Общественники и эксперты проведут комплексное экологическое исследование бора, этапы которого будут опубликованы. Затем будет разработана концепция сохранения Соснового бора и развития территории вокруг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702882" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев обсудил судьбу Соснового бора.

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ИСТОЧНИК KP.RU