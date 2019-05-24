Деревья в Кемерове вырубают без разрешения

СЕГОДНЯ 06:52 2019-05-24T08:58:51+03:00

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Глава Кемерова Илья Середюк прокомментировал вырубку деревьев возле «Лапландии». По его словам, это происходит без разрешения администрации города.

Кемеровчанин обратил внимание, что неподалеку от летнего автовокзала готовится площадка для проведения праздника. Горожанин задал вопрос главе Кемерова Илье Середюку, стоит ли ради одного дня вырубать деревья. Глава города дал ответ кемеровчанину.

«Спасибо за обращение. Ведется подготовка площадки, но вырубку деревьев мы не разрешали», - написал кемеровчанину Илья Середюк.

К слову, многие кемеровчане возмущены не только самим фактом вырубки деревьев в городе, но и тем, как происходит опиловка.

- Опять в центре ревут бензопилы - во дворах уничтожают красавцы-тополя. Похоже, этим деревьям объявлена война, - сокрушается пользователь aviator. Он и другие комментаторы уверены: если правильно проводить санитарную обработку и опиловку, от тополей будет сплошная польза.

Не все рады вырубке деревьев. ФОТО: соцсети.

Впрочем, не все с этим согласны.

«Когда у нас за домом сделают опиловку тополей? Тополя стоят в шахматном порядке в три ряда. На часах полдень, а в квартире, как вечером, темно…» - написала пользователь Людмила Данченко.

ИСТОЧНИК KP.RU