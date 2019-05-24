Антону Силуанову показали, как выплавляются кузбасские рельсы
В пятницу, 24 мая, в Кузбасс с рабочим визитом прибыл министр финансов России. Первым делом Антона Силуанова свозили на завод и показали, как выплавляются кузбасские 100-метровые рельсы.
Сегодня рабочий день первого вице-премьера Антона Силуанова проходит в Новокузнецке – центре кузбасской металлургии. Первым делом министр финансов посетил металлургическое производство.
Министру финансов показали, как выплавляются 100-метровые рельсы Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"
«Своими глазами наши гости увидели, как выплавляются 100-метровые рельсы. Мы планируем наладить производство 800-метровых рельсовых плетей. Рассказали Антону Германовичу о наших планах, подготовка площадки идет полным ходом, и к 2020 выпуск этой продукции – кстати, очень востребованной на рынке – будет налажен», - написал на своей странице губернатор Сергей Цивилев.
Глава региона отметил, что кузбасские металлурги также дают стране десятую часть всей стали и более половины ферросилиция. На 50 металлургических предприятиях Кузбасса работают более 30 тысяч специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU