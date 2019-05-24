2019-05-24T10:36:55+03:00
Политика

Антону Силуанову показали, как выплавляются кузбасские рельсы

24 мая министр финансов прибыл в Кузбасс с рабочим визитом
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Антон Силуанов посетил металлургическое производство в Кузбассе Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"Антон Силуанов посетил металлургическое производство в Кузбассе Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В пятницу, 24 мая, в Кузбасс с рабочим визитом прибыл министр финансов России. Первым делом Антона Силуанова свозили на завод и показали, как выплавляются кузбасские 100-метровые рельсы.

Сегодня рабочий день первого вице-премьера Антона Силуанова проходит в Новокузнецке – центре кузбасской металлургии. Первым делом министр финансов посетил металлургическое производство.

Министру финансов показали, как выплавляются 100-метровые рельсы Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

Министру финансов показали, как выплавляются 100-метровые рельсы Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

«Своими глазами наши гости увидели, как выплавляются 100-метровые рельсы. Мы планируем наладить производство 800-метровых рельсовых плетей. Рассказали Антону Германовичу о наших планах, подготовка площадки идет полным ходом, и к 2020 выпуск этой продукции – кстати, очень востребованной на рынке – будет налажен», - написал на своей странице губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что кузбасские металлурги также дают стране десятую часть всей стали и более половины ферросилиция. На 50 металлургических предприятиях Кузбасса работают более 30 тысяч специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк ВТБ сделал подарок кемеровской областной больнице
17-летняя девушка умерла в скорой после ДТП в Кузбассе
В кемеровском магазине продавали 300 ненастоящих игрушек
Пьяный водитель на «шестерке» врезался в ограждение в Кемерове
В Новокузнецк приехал министр финансов Антон Силуанов
В Кузбассе снова почувствовали подземные толчки
Спасатели штурмовали квартиру 84-летней кемеровчанки
С начала года РСХБ выделил на садоводство и виноградарство больше 900 миллионов рублей
Крупный торговый центр эвакуировали в Новокузнецке
Сотрудники Россельхозбанка посадили благотворительный картофель
Деревья в Кемерове вырубают без разрешения
Рецидивист изнасиловал и ограбил молодую кемеровчанку в лифте дома
9-летний ребенок потерял сознание от удушения на горке в Кузбассе
Кузбасский хоккеист помог сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Кузбасские саперы обезвредили найденную в водоеме гранату
Без спецсредств: очевидец рассказал, как действовали пожарные в «Зимней вишне»