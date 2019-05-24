Антону Силуанову показали, как выплавляются кузбасские рельсы

СЕГОДНЯ 10:36 2019-05-24T10:36:55+03:00

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В пятницу, 24 мая, в Кузбасс с рабочим визитом прибыл министр финансов России. Первым делом Антона Силуанова свозили на завод и показали, как выплавляются кузбасские 100-метровые рельсы.

Сегодня рабочий день первого вице-премьера Антона Силуанова проходит в Новокузнецке – центре кузбасской металлургии. Первым делом министр финансов посетил металлургическое производство.

Министру финансов показали, как выплавляются 100-метровые рельсы Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

«Своими глазами наши гости увидели, как выплавляются 100-метровые рельсы. Мы планируем наладить производство 800-метровых рельсовых плетей. Рассказали Антону Германовичу о наших планах, подготовка площадки идет полным ходом, и к 2020 выпуск этой продукции – кстати, очень востребованной на рынке – будет налажен», - написал на своей странице губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что кузбасские металлурги также дают стране десятую часть всей стали и более половины ферросилиция. На 50 металлургических предприятиях Кузбасса работают более 30 тысяч специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU