Кузбассовец сел на два года за ДТП с тремя погибшими

СЕГОДНЯ 04:50 2019-05-25T04:50:19+03:00

Осужденный должен компенсировать супруге одного из погибших моральный и материальный ущерб Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

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В Кузбассе виновник аварии с тремя погибшими получил реальный срок. Мужчина также должен выплатить родственникам погибших больше миллиона рублей.

Авария произошла в октябре прошлого года на 20-м километре автодороги Кемерово – Промышленная. Здесь столкнулись автомобили марок ВАЗ-21099, «ГАЗель» и Renault. Полицейские выяснили, что аварию спровоцировал 33-летний водитель ВАЗа – в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый нарушил несколько правил дорожного движения и в результате не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии смертельные травмы получили водитель и два пассажира Renault.

- По решению суда ему назначено два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, на протяжении 2,5 лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что осужденный должен компенсировать супруге одного из погибших моральный и материальный ущерб - 1 084 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU