СЕГОДНЯ 03:30 2019-05-28T06:21:41+03:00

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Сергей Цивилев недоволен сроками реконструкции кемеровского аэропорта. Губернатор Кузбасса поставил новую задачу перед руководством воздушной гавани.

Глава региона пообщался с пассажирами, улетающими в Москву из аэропорта имени Алексея Леонова. Он спрашивал горожан и гостей столицы Кузбасса, как они оценивают кемеровскую воздушную гавань. Многие посчитали, что в последние годы аэропорт стал удобнее за счет кафе и обустроенной зоны ожидания. При этом респонденты отметили, что в соседних регионах лучше - ведь в Кемерове даже не оборудован телетрап, или «рукав».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711338" frameborder="0"></iframe> Цивилев общается с пассажирами в кемеровском аэропорту.Видео: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

«Я ставил задачу по реконструкции аэропорта еще год назад. Задача выполнена не была. Мы бьемся за выделение федеральных средств на ремонт взлетно-посадочной полосы, перрона, установку современного светосигнального оборудования, а руководство аэропорта свою часть затянуло. И это меня не устраивает», - написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети.

Губернатор отметил, что поставил задачу в кратчайшие сроки подготовить детальный проект развития аэропорта имени Леонова и согласовать его с жителями Кемерова. Также он попросил кузбассовцев высказывать в комментариях свои пожелания по изменениям в воздушной гавани.

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ИСТОЧНИК KP.RU