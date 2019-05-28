Пострадали четыре человека: подробности ДТП с КамАЗом и маршруткой в Кемерове

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-28T14:58:30+03:00

10-летний ребенок пострадал в аварии с маршруткой и КамАЗом в Кемерове Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

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Стали известны подробности аварии с КамАЗом и маршруткой, которая произошла в поселке Комиссарово. В результате пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, авария произошла около 16.25 на улице Центральной поселка Комиссарово.

- По предварительным данным, автобус ПАЗ остановился на остановке для посадки и высадки пассажиров, в этот момент на него совершил наезд автомобиль КамАЗ, который двигался в попутном направлении, - прокомментировали в ведомстве.

В полиции уточнили, что в аварии пострадали четыре человека, среди них - 10-летний ребенок. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Комсомольская правда» публиковала видео с места серьезной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU