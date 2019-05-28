Пострадали четыре человека: подробности ДТП с КамАЗом и маршруткой в Кемерове
Стали известны подробности аварии с КамАЗом и маршруткой, которая произошла в поселке Комиссарово. В результате пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок.
По данным ГУ МВД по Кемеровской области, авария произошла около 16.25 на улице Центральной поселка Комиссарово.
- По предварительным данным, автобус ПАЗ остановился на остановке для посадки и высадки пассажиров, в этот момент на него совершил наезд автомобиль КамАЗ, который двигался в попутном направлении, - прокомментировали в ведомстве.
В полиции уточнили, что в аварии пострадали четыре человека, среди них - 10-летний ребенок. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Комсомольская правда» публиковала видео с места серьезной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU