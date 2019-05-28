2019-05-28T16:00:42+03:00
Происшествия

Страшная авария с пострадавшими: в Кемерове столкнулись КамАЗ и маршрутка

ПАЗ серьезно пострадал [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Очевидцы сообщили о пострадавших Фото: "Регион-42 Кемерово"Очевидцы сообщили о пострадавших Фото: "Регион-42 Кемерово"
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В Кемерове 28 мая произошла серьезная авария. В поселке Комиссарово столкнулись КамАЗ и маршрутное такси. Очевидцы сообщают о пострадавших.

Страшная авария с пострадавшими: в Кемерове столкнулись КамАЗ и маршрутка..Видео: vk.com, "Регион 42"

В Сети появилось видео последствий страшной аварии, которая произошла в поселке Комиссарово, расположенном в Заводском районе города. На кадрах видно, что у маршрутного такси № 21 серьезно смята задняя часть и выбито стекло. Повреждения получил и КамАЗ.

По данным очевидцев, в аварии есть пострадавшие. Характер их травм уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД и реанимационная бригада. Позже информацию уточнили в полиции. ДТП произошло около 16.25 на Центральной улице.

- Предварительно, автобус ПАЗ остановился на остановке для посадки и высадки пассажиров, в этот момент на него совершил наезд автомобиль КамАЗ, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров автобуса, среди которых 10-летний ребенок, - рассказали подробности в ГУ МВД по Кемеровской области.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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